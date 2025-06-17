В Австрии потребовали объяснить, зачем Зеленский прибыл в Вену

Депутаты Австрийской партии свободы направили запрос к местному канцлеру по действиям нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Заявление связано с прибытием бывшего комика в Вену. В партии поинтересовались, с какой целью Зеленский оказался в Австрии и влияет ли его приезд на безопасность страны. Так сообщается в официальном релизе АПС.