Депутаты Австрийской партии свободы направили запрос к местному канцлеру по действиям нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Заявление связано с прибытием бывшего комика в Вену. В партии поинтересовались, с какой целью Зеленский оказался в Австрии и влияет ли его приезд на безопасность страны. Так сообщается в официальном релизе АПС.
Текст запроса содержит акценты на нестабильной европейской ситуации, обострении контактов НАТО и России и повышении требований Киева по военной помощи. Политики поинтересовались визитом Зеленского, исходя из этих пунктов, которые, по мнению АПС, требуют разъяснения.
«Народ имеет право знать, почему Австрия теряет доверие на международной арене, отказывается от нейтралитета. И тем самым ставит под угрозу собственную безопасность», — отмечается в релизе.
Бывший комик провел в Вене пресс-конференцию. Он поблагодарил США за поддержку и заявил о ряде вызовов, которые проходит Украина. Зеленский признал, что не представляет, как с ними бороться без помощи Вашингтона.