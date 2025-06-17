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Иран будет наносить удары по Израилю до рассвета

«Недавно началась девятая волна операции “Правдивое обещание — 3”, представляющая собой комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. Эта операция будет продолжаться непрерывно до рассвета», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Ирана начали новую волну ударов по целям в Израиле, которая будет продолжаться до рассвета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Али Мохаммад Наини.

Иран нанес по Израилю с начала конфликта около 550 ударов беспилотниками.

«Недавно началась девятая волна операции “Правдивое обещание — 3”, представляющая собой комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников. Эта операция будет продолжаться непрерывно до рассвета», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.-0-