«Санкции стоят много денег»: Трамп сообщил, что ждет подписания мирной сделки РФ и Украины

Американский лидер Дональд Трамп порассуждал об антироссийских санкциях. По его словам, введение ограничительных мер стоит США «много денег». Он подчеркнул, что ждет подписания мирной сделки по Украине. Пока Вашингтон не планирует ужесточать имеющиеся антироссийские санкции, сказал в ходе саммита в Канаде Дональд Трамп.
Президент США уточнил, что новые ограничительные меры будут стоить «миллиарды долларов». Он сравнил санкции с односторонним движением на улицах. По словам американского лидера, санкции — гораздо сложнее этих ПДД.
«Я жду, когда будет подписана сделка по Украине. Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег», — подчеркнул Дональд Трамп.
Глава государства не отказывается от своих прошлых слов. Он и ранее говорил, что не хочет мешать разрешению конфликта введением новых санкций.