«Газпром» планирует достроить СПГ-завод в Белоруссии

«Начало строительства в 2024 году, открытие планируется в 2025—2026 годы», — отмечается в журнале.
Указано, что инвестиции «Газпрома» составляют менее одного миллиарда рублей. Завод будет построен в индустриальном парке «Великий Камень». В конце 2023 года Виктор Каранкевич (тогда занимал пост министра энергетики, сейчас вице-премьер Белоруссии) сообщал, что ориентировочный срок реализации проекта — 2024 год.
Кроме того, как отмечается в журнале «Росконгресса», инвестиции со стороны России в модернизацию газовой системы Армении составляют 270 миллионов долларов. Речь идет о расширении Абовянской станции хранения газа, реконструкции газопроводов, подключении новых абонентов. Окончание работ ожидается в 2028 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.