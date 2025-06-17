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«Газпром» планирует достроить СПГ-завод в Белоруссии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. «Газпром» планирует достроить завод по сжижению природного газа (СПГ) в Белоруссии мощностью 3,36 тысячи тонн в 2025—2026 годы, сообщается в журнале «Росконгресса» к ПМЭФ-2025.

Источник: РИА Новости

«Начало строительства в 2024 году, открытие планируется в 2025—2026 годы», — отмечается в журнале.

Указано, что инвестиции «Газпрома» составляют менее одного миллиарда рублей. Завод будет построен в индустриальном парке «Великий Камень». В конце 2023 года Виктор Каранкевич (тогда занимал пост министра энергетики, сейчас вице-премьер Белоруссии) сообщал, что ориентировочный срок реализации проекта — 2024 год.

Кроме того, как отмечается в журнале «Росконгресса», инвестиции со стороны России в модернизацию газовой системы Армении составляют 270 миллионов долларов. Речь идет о расширении Абовянской станции хранения газа, реконструкции газопроводов, подключении новых абонентов. Окончание работ ожидается в 2028 году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.