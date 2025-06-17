«Газпром» планирует достроить СПГ-завод в Белоруссии

Указано, что инвестиции «Газпрома» составляют менее одного миллиарда рублей. Завод будет построен в индустриальном парке «Великий Камень». В конце 2023 года Виктор Каранкевич (тогда занимал пост министра энергетики, сейчас вице-премьер Белоруссии) сообщал, что ориентировочный срок реализации проекта — 2024 год.