«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте», — отмечается в публикации.
Таким образом, по информации издания, Бербок, представляющая партию «Зелёные», уйдет из немецкого Бундестага после 30 июня.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала избрание Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН позором. По словам сограждан, политик заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, характеризующуюся скандальными и невежественными высказываниями.