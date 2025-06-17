Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: Бербок покинет Бундестаг, став председателем сессии ГА ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оставила депутатский мандат в Бундестаге. Она приняла такое решение после избрания председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает немецкая газета Spiegel.

Источник: Life.ru

«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте», — отмечается в публикации.

Таким образом, по информации издания, Бербок, представляющая партию «Зелёные», уйдет из немецкого Бундестага после 30 июня.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала избрание Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН позором. По словам сограждан, политик заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, характеризующуюся скандальными и невежественными высказываниями.