Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала избрание Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН позором. По словам сограждан, политик заслужила прозвище «национальный позор» за свою деятельность на посту министра иностранных дел, характеризующуюся скандальными и невежественными высказываниями.