Бербок отказалась от мандата в Бундестаге

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая в начале июня была избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказалась от своего мандата в Бундестаге и намерена в конце июня покинуть парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
По информации издания, Бербок уйдет из Бундестага по истечении 30 июня.
Некоторые члены парламента заметили, что во внутреннем сообщении, которое было разослано депутатам Бундестага, ее профессия указана как «специалист в области международного права». Академическая подготовка экс-главы МИД ФРГ, которая начала свое обучение в Гамбурге и получила степень магистра в Лондоне, была предметом многочисленных дискуссий в последние годы. Политику не разрешено называть себя юристом, поскольку она не сдавала необходимые государственные экзамены. Однако термин «специалист по международному праву» не имеет такого четкого определения, отмечает Der Spiegel.-0-