Бербок отказалась от мандата в Бундестаге

Некоторые члены парламента заметили, что во внутреннем сообщении, которое было разослано депутатам Бундестага, ее профессия указана как «специалист в области международного права». Академическая подготовка экс-главы МИД ФРГ, которая начала свое обучение в Гамбурге и получила степень магистра в Лондоне, была предметом многочисленных дискуссий в последние годы. Политику не разрешено называть себя юристом, поскольку она не сдавала необходимые государственные экзамены. Однако термин «специалист по международному праву» не имеет такого четкого определения, отмечает Der Spiegel.-0-