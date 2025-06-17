Израильская ракета ПВО вышла из строя и взорвалась в Тель-Авиве

Напоминаем, что обострение ситуации в регионе началось в ночь на 13 июня, когда израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) инициировали крупномасштабную операцию, атаковав иранские военные и ядерные объекты. Тегеран воспринял эти действия как фактическое начало войны и ответил серией ракетных атак по израильским объектам. Конфликт продолжается уже несколько дней.