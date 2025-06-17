Бербок отказалась быть «зеленым» депутатом в бундестаге

В России назначение Бербок в год 80-летия Великой Победы сочли вызывающим и циничным. Со стороны РФ на различных уровнях критиковалось это решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе назвала это позором, так как немецкая функционерка гордится своим дедом, воевавшим за фашистскую Германию.