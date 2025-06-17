Экс-глава немецкого МИД Анналена Бербок лишится своего депутатского мандата в бундестаге ФРГ по собственному желанию. Это связано с ее избранием на пост председателя Генассамблеи ООН, сообщает журнал Spiegel.
Срок действия мандата истечет 30 июня. В начале текущего месяца Бербок избрали главой ГА ООН. Ее поддержали почти 170 стран-участниц. Она приступит к своим новым обязанностям с сентября этого года.
«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии “Зеленые” покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — следует из публикации.
В России назначение Бербок в год 80-летия Великой Победы сочли вызывающим и циничным. Со стороны РФ на различных уровнях критиковалось это решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе назвала это позором, так как немецкая функционерка гордится своим дедом, воевавшим за фашистскую Германию.
Захарова также заявляла, что новоиспеченная глава ГА ООН будет заниматься на посту исключительно самопиаром.