Сенатор от Коми досрочно сложила полномочия после поражения на праймериз ЕР

Шумилова, являющаяся членом комитета СФ по региональной политике, участвовала в предварительном голосовании «Единой России» для отбора кандидатов на сентябрьские выборы, однако не смогла пройти в следующий этап, уступив нескольким оппонентам. Это лишило её возможности переизбраться в новый созыв республиканского парламента.
В интервью «Коммерсанту» сенатор отметила, что не испытывает «положительных эмоций» от своего решения. Она подчеркнула, что считает свой уход «уступкой места молодым» и выразила сожаление по поводу того, что республика решила отказаться от её опыта и желания помочь. Также Шумилова сообщила о выходе из партии «Единая Россия».
Ранее Life.ru писал, что вдова убитого генерала Игоря Кириллова Светлана может стать сенатором от Костромской области. Она приняла участие в праймериз ЕР.