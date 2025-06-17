Сенатор от Коми досрочно сложила полномочия после поражения на праймериз ЕР

В интервью «Коммерсанту» сенатор отметила, что не испытывает «положительных эмоций» от своего решения. Она подчеркнула, что считает свой уход «уступкой места молодым» и выразила сожаление по поводу того, что республика решила отказаться от её опыта и желания помочь. Также Шумилова сообщила о выходе из партии «Единая Россия».