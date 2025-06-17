Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Британии, Франции и ФРГ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан провел серию телефонных переговоров с главами дипломатий Великобритании, Германии, Франции и Европейского союза, обсудив эскалацию на Ближнем Востоке. В опубликованном заявлении иранский министр подчеркнул, что Тегеран продолжит защищать свои интересы силовыми методами, возложив ответственность за возможное расширение конфликта на Израиль и его сторонников.