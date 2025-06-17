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Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Британии, Франции и ФРГ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан провел серию телефонных переговоров с главами дипломатий Великобритании, Германии, Франции и Европейского союза, обсудив эскалацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан провел серию телефонных переговоров с главами дипломатий Великобритании, Германии, Франции и Европейского союза, обсудив эскалацию на Ближнем Востоке. В опубликованном заявлении иранский министр подчеркнул, что Тегеран продолжит защищать свои интересы силовыми методами, возложив ответственность за возможное расширение конфликта на Израиль и его сторонников.

Амир-Абдоллахиан обвинил Израиль и США в развязывании войны против Ирана, назвав Вашингтон соучастником преступлений. При этом он отметил, что Иран остается открытым к диалогу, но в текущих условиях сосредоточен на отражении агрессии.

Европейские собеседники выразили озабоченность ситуацией и соболезнования жертвам атак, подчеркнув необходимость дипломатического урегулирования. Они подтвердили готовность содействовать деэскалации.

Ранее сообщалось, что США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран.