Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Британии, Франции и ФРГ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан провел серию телефонных переговоров с главами дипломатий Великобритании, Германии, Франции и Европейского союза, обсудив эскалацию на Ближнем Востоке. В опубликованном заявлении иранский министр подчеркнул, что Тегеран продолжит защищать свои интересы силовыми методами, возложив ответственность за возможное расширение конфликта на Израиль и его сторонников.
Амир-Абдоллахиан обвинил Израиль и США в развязывании войны против Ирана, назвав Вашингтон соучастником преступлений. При этом он отметил, что Иран остается открытым к диалогу, но в текущих условиях сосредоточен на отражении агрессии.
Европейские собеседники выразили озабоченность ситуацией и соболезнования жертвам атак, подчеркнув необходимость дипломатического урегулирования. Они подтвердили готовность содействовать деэскалации.
Ранее сообщалось, что США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран.