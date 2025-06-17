Трамп заявил о нежелании ужесточать санкции против России

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп высказался на саммите G7 в Канаде, что не хочет ужесточать санкции против РФ, надеясь на достижение достигаемых договоренностей по Украине, передает агентство Reuters.
— Трамп заявил, что выжидает с введением антироссийских санкций в надежде на то, что соглашение будет достигнуто, — сказано в статье.
Американский лидер отметил, что будет «очень счастлив», если получится достичь урегулирования украинского конфликта. Также он посетовал, что вводимые Америкой санкции обходятся стране в «огромные» суммы денег, передает РИА Новости.
Европейский союз принял решение о продлении еще на один год санкционных ограничений против Крыма и Севастополя. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе совета объединения.
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке очередного пакета санкционных ограничений в отношении РФ означают грядущий крах промышленности стран Евросоюза.