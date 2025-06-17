В Иране сообщили о гибели сотрудницы СМИ при атаке Израиля

В результате израильского удара по штаб-квартире иранского государственного телерадиовещателя IRIB («Голос Исламской Республики Иран») погибла сотрудница организации. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, жертвой атаки стала Масуме Азими, работавшая в секретариате вещателя.