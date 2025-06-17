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В Иране сообщили о гибели сотрудницы СМИ при атаке Израиля

В результате израильского удара по штаб-квартире иранского государственного телерадиовещателя IRIB («Голос Исламской Республики Иран») погибла сотрудница организации.

В результате израильского удара по штаб-квартире иранского государственного телерадиовещателя IRIB («Голос Исламской Республики Иран») погибла сотрудница организации. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, жертвой атаки стала Масуме Азими, работавшая в секретариате вещателя.

По данным IRIB, здание в Тегеране подверглось как минимум четырем попаданиям. Момент атаки попал в прямой эфир «Второго новостного канала» — трансляция прервалась из-за помех и технических сбоев.

«Масуме Азими, сотрудница секретариата “Голоса Исламской Республики Иран”, погибла от взрывной волны после удара сионистского режима», — написала компания.

Ранее глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Британии, Франции и ФРГ.