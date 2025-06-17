НПЗ Bazan в Хайфе остановил работу после иранского ракетного удара

Также сообщается, что в результате ракетной атаки Ирана в ночь на понедельник на объектах Bazan погибли три человека. Министр энергетики Израиля Эли Коэн посетил пострадавшие объекты вместе со специалистами для оценки ущерба и определения приоритетных мероприятий по ремонту. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило о готовности энергетического сектора удовлетворить все потребности в топливе для экономики страны.