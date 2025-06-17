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НПЗ Bazan в Хайфе остановил работу после иранского ракетного удара

Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в Хайфе приостановили свою деятельность после попадания иранской ракеты в электростанцию, расположенную на территории предприятия. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Источник: Life.ru

В результате прямого попадания электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии для нефтеперерабатывающих объектов, была значительно повреждена. В связи с этим все НПЗ и дочерние предприятия группы Bazan закрыты.

Также сообщается, что в результате ракетной атаки Ирана в ночь на понедельник на объектах Bazan погибли три человека. Министр энергетики Израиля Эли Коэн посетил пострадавшие объекты вместе со специалистами для оценки ущерба и определения приоритетных мероприятий по ремонту. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило о готовности энергетического сектора удовлетворить все потребности в топливе для экономики страны.

Ранее Life.ru писал, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Исламская республика атаковала объекты энергетической инфраструктуры еврейской страны.