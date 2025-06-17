Трамп рассказал о тратах на санкции: «речь идет о миллиардах долларов»

Американский лидер Дональд Трамп выступил на саммите в Канаде. Он ответил на вопрос, касающийся введения новых санкций против России. По заявлению Дональда Трампа, Вашингтон не хочет тратить на это «миллиарды долларов».
Хозяин Белого дома подчеркнул, что ожидает решения украинского конфликта дипломатическим путем. Он также обратил внимание на заявления Евросоюза, который анонсировал новый пакет антироссийских санкций. При этом, уточнил президент США, никаких действий даже от Европы так и не последовало.
«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Это не просто “давайте подпишем документ”. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов», — добавил Дональд Трамп.
Американский лидер такжевысказывался про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Он не одобрил план Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.