Трамп рассказал о тратах на санкции: «речь идет о миллиардах долларов»

Хозяин Белого дома подчеркнул, что ожидает решения украинского конфликта дипломатическим путем. Он также обратил внимание на заявления Евросоюза, который анонсировал новый пакет антироссийских санкций. При этом, уточнил президент США, никаких действий даже от Европы так и не последовало.