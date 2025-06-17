Российский сенатор Шумилова добровольно уходит из Совфеда

Совет Федерации в среду, 18 июня, рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий сенатора от Республики Коми Елены Шумиловой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Шумилова состояла в комитете по регполитике. Срок ее полномочий должен был завершиться в сентябре этого года.
Как пишет «Коммерсантъ», причиной для досрочного оставления сенаторского поста стал проигрыш Шумиловой во время праймериз. Она сообщила изданию, что нужно уступить дорогу молодым.
Ранее «МК» писал, что один из богатейших депутатов Государственной думы Олег Савченко объявил о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую должность.