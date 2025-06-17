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Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и пустыне Негев

Иран атаковал израильскую авиабазу Неватим и объекты в пустыне Негев, где размещаются военные и исследовательские комплексы, выпустив по ним крылатые ракеты.

Иран атаковал израильскую авиабазу Неватим и объекты в пустыне Негев, где размещаются военные и исследовательские комплексы, выпустив по ним крылатые ракеты.

До этого Тегеран предпочитал баллистические ракеты: они достигают цели быстрее, но их пуски заранее фиксирует американская станция предупреждения в Турции. Крылатые же ракеты удалось обнаружить лишь тогда, когда они уже подошли к израильской границе.

Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.