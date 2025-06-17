Иран нанёс удар по израильской авиабазе Неватим и пустыне Негев

До этого Тегеран предпочитал баллистические ракеты: они достигают цели быстрее, но их пуски заранее фиксирует американская станция предупреждения в Турции. Крылатые же ракеты удалось обнаружить лишь тогда, когда они уже подошли к израильской границе.