СМИ: Беспилотники Ирана поразили израильский комплекс ПВО дальнего действия

Напомним, эскалация в регионе началась в ночь на 13 июня, когда израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) развернули масштабную операцию, атаковав иранские военные и ядерные объекты. Тегеран воспринял эти действия как фактическое объявление войны и через сутки осуществил серию ракетных ударов по израильской территории. Конфликт продолжается уже несколько дней, и ситуация остаётся крайне напряжённой.