Трамп призвал всех жителей немедленно эвакуироваться из Тегерана

«Иран обязан был утвердить то соглашение, которое я им предложил. Это позор и напрасная гибель людей. Говорю ясно: ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ОБЗАВЕСТИСЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Всем следует немедленно покинуть Тегеран!», написал американский лидер в Truth Social.