Трамп призвал всех жителей немедленно эвакуироваться из Тегерана

Дональд Трамп выступил с призывом к немедленной эвакуации жителей иранской столицы.
«Иран обязан был утвердить то соглашение, которое я им предложил. Это позор и напрасная гибель людей. Говорю ясно: ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ОБЗАВЕСТИСЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Всем следует немедленно покинуть Тегеран!», написал американский лидер в Truth Social.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.