В Сенат внесли резолюцию, запрещающую Трампу бить по Ирану без санкции Конгресса

Подготовленный Кейном документ предусматривает проведение на Капитолийском холме дебатов по вопросу о возможном использовании силы против Ирана, а также голосования на этот счет. Резолюция является привилегированной, это означает, что Сенат должен будет оперативно ее рассмотреть и проголосовать по ней. Однако без поддержки со стороны хотя бы части республиканского большинства в верхней палате Конгресса она обречена на провал. Кейн тем не менее заявил журналистам, что не считает предсказуемым отказ республиканцев поддержать документ, поскольку речь идет о принципиально важном вопросе, по которому мнения совсем не обязательно разделятся по партийной принадлежности.