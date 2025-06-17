В Сенат внесли резолюцию, запрещающую Трампу бить по Ирану без санкции Конгресса

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) представил в понедельник на рассмотрение коллег резолюцию, которая обязывает американского президента-республиканца Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти.
Текст этого проекта совместной резолюции Сената и Палаты представителей Конгресса занимает лишь три страницы. Однако он прямо запрещает задействовать Вооруженные силы США «в боевых действиях против Исламской Республики Иран, не санкционированных Конгрессом».
Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия главы государств очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.
Подготовленный Кейном документ предусматривает проведение на Капитолийском холме дебатов по вопросу о возможном использовании силы против Ирана, а также голосования на этот счет. Резолюция является привилегированной, это означает, что Сенат должен будет оперативно ее рассмотреть и проголосовать по ней. Однако без поддержки со стороны хотя бы части республиканского большинства в верхней палате Конгресса она обречена на провал. Кейн тем не менее заявил журналистам, что не считает предсказуемым отказ республиканцев поддержать документ, поскольку речь идет о принципиально важном вопросе, по которому мнения совсем не обязательно разделятся по партийной принадлежности.
Между тем министр обороны США Пит Хегсет в обнародованном в понедельник кратком письменном заявлении подтвердил, что в минувшие выходные дни по его приказу на Ближний Восток были переброшены дополнительные американские силы и средства. «Защита наших сил является нашим высшим приоритетом. И это развертывание призвано укрепить наши оборонительные позиции в регионе», — отметил шеф Пентагона.
Вашингтон перебрасывает в зону Ближнего Востока, в частности, вторую по счету авианосную ударную группу. Во главе нее находится авианосец Nimitz. Кроме того, по данным портала Axios, из США в Европу для возможного задействования на Ближнем Востоке были передислоцированы 28 самолетов-заправщиков.