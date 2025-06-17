Иран нанес ракетный удар по израильской базе в ответ на атаку на телецентр

Иранские силы нанесли ракетный удар по израильской военной базе, которая, по данным Тегерана, причастна к атаке на штаб-квартиру государственного телерадиовещания IRIB. Как сообщает агентство Nour News, объект подвергся обстрелу баллистическими ракетами КСИР (Корпуса стражей исламской революции).
«Прямо сейчас военная база, (с которой) нанесли удар по зданию Гостелерадиокомпании Исламской Республики Иран, подверглась атаке баллистических ракет ВКС КСИР», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что в результате израильского удара по штаб-квартире иранского государственного телерадиовещателя IRIB погибла сотрудница организации. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, жертвой атаки стала Масуме Азими, работавшая в секретариате вещателя.
Здание в Тегеране подверглось как минимум четырем попаданиям. Момент атаки попал в прямой эфир «Второго новостного канала» — трансляция прервалась из-за помех и технических сбоев.
Ранее глава МИД Ирана обсудил ситуацию в регионе с коллегами из Британии, Франции и ФРГ.