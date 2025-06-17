Иран нанес ракетный удар по израильской базе в ответ на атаку на телецентр

Иранские силы нанесли ракетный удар по израильской военной базе, которая, по данным Тегерана, причастна к атаке на штаб-квартиру государственного телерадиовещания IRIB. Как сообщает агентство Nour News, объект подвергся обстрелу баллистическими ракетами КСИР (Корпуса стражей исламской революции).