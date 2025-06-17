Демократы пытаются лишить Трампа права самостоятельно начинать войну с Ираном

Кейн подчеркнул, что резолюция предусматривает открытые дебаты и голосование в Сенате. Хотя для принятия документа потребуется поддержка части республиканцев, сенатор выразил уверенность, что вопрос национальной безопасности может выйти за рамки партийных разногласий.