Демократы пытаются лишить Трампа права самостоятельно начинать войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес резолюцию, ограничивающую полномочия президента США по применению военной силы против Ирана. Документ требует обязательного одобрения Конгрессом перед началом любых боевых действий против Тегерана.
Трехстраничная резолюция прямо запрещает использование американских вооруженных сил в конфликте с Ираном без санкции законодателей. Это предложение направлено на восстановление конституционного порядка, согласно которому право объявлять войну принадлежит Конгрессу, а не президенту.
Кейн подчеркнул, что резолюция предусматривает открытые дебаты и голосование в Сенате. Хотя для принятия документа потребуется поддержка части республиканцев, сенатор выразил уверенность, что вопрос национальной безопасности может выйти за рамки партийных разногласий.
Ранее сообщалось, что США предупредили союзников об отсутствии планов атаковать Иран.