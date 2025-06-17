Активы компаний Камчатки и торговый порт перешли в собственность России

По данным ЕГРЮЛ, активы ряда компаний на Камчатке, включая морской торговый порт Петропавловска-Камчатского, теперь находятся в собственности Российской Федерации через Росимущество. В список переданных активов вошли также ООО «Свободный порт Камчатка» и несколько других предприятий.