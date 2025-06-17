Активы компаний Камчатки и торговый порт перешли в собственность России

Это решение стало результатом удовлетворения иска Генеральной прокуратуры, который был подан во Владивостоке в прошлом месяце. Суд постановил взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, ранее принадлежавших камчатским предпринимателям, включая бывшего зампреда правительства края Юрия Зубаря.
Защита планирует обжаловать решение суда. Всего ответчиками по иску выступали 46 физических лиц и компаний.
Ранее Life.ru писал, что следовавший в российский порт сухогруз сел на мель у берегов Швеции. Судно шло под панамским флагом.