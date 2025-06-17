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Мексика приняла 56 тысяч депортированных из США граждан

Мексика зафиксировала массовый возврат своих граждан, депортированных из США после инаугурации Дональда Трампа.

Мексика зафиксировала массовый возврат своих граждан, депортированных из США после инаугурации Дональда Трампа. По данным МВД страны, с 20 января на родину вернулись 56 298 мексиканцев, включая 12 183 человек, прибывших авиарейсами в аэропорты Мехико, Вильяэрмоса и Тапачула.

«С 20 января в страну прибыли в общей сложности 56 298 соотечественников, репатриированных из Соединенных Штатов», — расказало ведомство.

Власти развернули помощь репатриантам через сеть из 10 миграционных центров, где свыше 24 тысяч человек получили временное жилье и поддержку. Наплыв депортированных связан с ужесточением миграционной политики США.

Администрация Трампа усилила пограничный контроль и добивается от Мексики активнее противодействовать нелегальной миграции и наркотрафику под угрозой торговых ограничений.

Ранее сообщалось, что демократы пытаются лишить Трампа права самостоятельно начинать войну с Ираном.