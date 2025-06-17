Мексика приняла 56 тысяч депортированных из США граждан

Мексика зафиксировала массовый возврат своих граждан, депортированных из США после инаугурации Дональда Трампа. По данным МВД страны, с 20 января на родину вернулись 56 298 мексиканцев, включая 12 183 человек, прибывших авиарейсами в аэропорты Мехико, Вильяэрмоса и Тапачула.