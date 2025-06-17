Трамп покидает G7 раньше запланированного срока

ОТТАВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покидает саммит Группы семи (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке и отправляется в американскую столицу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент Трамп вернется в Вашингтон сегодня (в понедельник — прим. ТАСС) вечером, чтобы успеть решить множество важных вопросов», — отметила она.
«Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств [»семерки«]», — добавила пресс-секретарь.