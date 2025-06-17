Трамп покидает G7 раньше запланированного срока

«Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств [»семерки«]», — добавила пресс-секретарь.