Великобритания готовит новый пакет санкций против России

Стармер, выступая на саммите G7 в Канаде, заявил, что Лондон будет наращивать ограничительные меры до тех пор, пока Россия не согласится на безоговорочное прекращение огня и не проявит готовность к поиску долгосрочного мирного решения. По его словам, у Москвы «нет всех карт на руках», и западные союзники должны использовать этот момент для усиления экономического давления.