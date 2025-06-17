Великобритания готовит новый пакет санкций против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах ужесточить санкционное давление на Россию, чтобы побудить Москву к переговорам о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского правительства.
Стармер, выступая на саммите G7 в Канаде, заявил, что Лондон будет наращивать ограничительные меры до тех пор, пока Россия не согласится на безоговорочное прекращение огня и не проявит готовность к поиску долгосрочного мирного решения. По его словам, у Москвы «нет всех карт на руках», и западные союзники должны использовать этот момент для усиления экономического давления.
Точные сроки введения новых санкций и их содержание пока не раскрываются.
Ранее Трамп объяснил нежелание вводить новые санкции против России.