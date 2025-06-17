Трамп экстренно покинул саммит G7 на фоне событий на Дальнем Востоке

Трамп возвращается в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде досрочно и вернется в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, распространив соответствующее заявление 16 июня.
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«Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписав даже крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», — говорится в сообщении пресс-секретаря.
Предполагалось, что американский лидер останется в Канаде до окончания саммита во вторник. Однако обстановка на Ближнем Востоке обострилась: по информации иранской газеты Sharq, системы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность в районе города Натанз в центральной провинции Исфахан. В этом районе расположен один из ключевых объектов ядерной промышленности Ирана. Источники издания отмечают, что меры безопасности усилены на фоне возрастающей напряженности.
В ходе саммита G7 Трамп подписал торговое соглашение с Великобританией, а также провел ряд двусторонних переговоров с лидерами стран-участниц. Несмотря на достижения встречи, изменения в графике главы Белого дома связаны исключительно с развитием ситуации на Ближнем Востоке.