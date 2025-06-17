Трамп экстренно покинул саммит G7 на фоне событий на Дальнем Востоке

Предполагалось, что американский лидер останется в Канаде до окончания саммита во вторник. Однако обстановка на Ближнем Востоке обострилась: по информации иранской газеты Sharq, системы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность в районе города Натанз в центральной провинции Исфахан. В этом районе расположен один из ключевых объектов ядерной промышленности Ирана. Источники издания отмечают, что меры безопасности усилены на фоне возрастающей напряженности.