Главы МИД 20 стран назвали нарушением Устава ООН удары Израиля по Ирану

В документе также отмечается важность возвращения к переговорам по ядерной программе Ирана как единственному жизнеспособному средству для достижения долгосрочного соглашения. Министры призвали к обеспечению свободы судоходства в международных водах и воздержанию от атак на ядерные объекты, находящиеся под защитой Международного агентства по атомной энергии.