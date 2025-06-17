Главы МИД 20 стран назвали нарушением Устава ООН удары Израиля по Ирану

Министры заявили, что действия Израиля нарушают Устав ООН, а Тель-Авив не уважает суверенитет и территориальную целостность государств региона. Они призвали к деэскалации напряжённости и прекращению огня, подчеркивая, что дипломатия и диалог остаются единственными реальными путями для разрешения кризисов.
В документе также отмечается важность возвращения к переговорам по ядерной программе Ирана как единственному жизнеспособному средству для достижения долгосрочного соглашения. Министры призвали к обеспечению свободы судоходства в международных водах и воздержанию от атак на ядерные объекты, находящиеся под защитой Международного агентства по атомной энергии.
Среди подписавших заявление главы МИД Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара и других стран, которые выразили серьёзную озабоченность по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Напомним, ранее в Израиле заявили, что президент США Дональд Трамп готов дать Ирану «последний шанс» вернуться к переговорам. При этом власти самого еврейского государства рассматривают возможность применения самых радикальных мер против Ирана, включая убийство его верховного лидера Али Хаменеи. Трамп уже призвал жителей Тегерана к немедленной эвакуации, однако не уточнил причины такого заявления.