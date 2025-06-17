Лавров и глава МИД Индонезии обсудят экономическое сотрудничество

В преддверии визита индонезийского министра в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что близится завершение работы над соглашением о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. За 2023−2024 годы по этому вопросу уже состоялось пять раундов переговоров.