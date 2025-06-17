Лавров и глава МИД Индонезии обсудят экономическое сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт в Москве переговоры с министром иностранных дел Индонезии Сугионо, в ходе которых стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества и укрепление договорно-правовой базы между двумя странами.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча охватит широкий круг тем, включая вопросы безопасности, а также взаимодействие в гуманитарной и экономической сферах. Особое внимание, по её словам, будет уделено совершенствованию правовых механизмов, регулирующих двусторонние отношения.
В преддверии визита индонезийского министра в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что близится завершение работы над соглашением о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. За 2023−2024 годы по этому вопросу уже состоялось пять раундов переговоров.
Ранее Лавров провел телефонную беседу с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Он выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, в том числе, среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана.