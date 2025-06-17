Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.