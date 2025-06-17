Трамп распорядился собрать СНБ в Белом доме, сообщил Fox News

«Он (Трамп — Прим. Ред.) потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке», — сообщил ведущий в эфире телеканала.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Трамп ранее выразил уверенность в подписании Тегераном соглашения по иранской ядерной программе, предупредив, что иначе «что-то произойдет». Вскоре он в своей соцсети Truth Social призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город.
В понедельник агентство Рейтер сообщило, что американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана. Журнал Military Watch сообщил, что самолеты-заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы в конфликте.
Обострение ирано-израильского конфликта
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.