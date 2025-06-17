Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что президент США обвинил лидеров G7 в начале конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если бы Россию не исключили из G8 по инициативе тогдашнего канадского премьера Джастина Трюдо, войны бы не было. Трамп также отказался подписать проект заявления «Большой семёрки» по Израилю и Ирану.