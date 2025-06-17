Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке

По её словам, Трамп прилетит в столицу США вечером 16 июня, чтобы сосредоточиться на решении ряда важных вопросов. Решение американского лидера покинуть саммит раньше времени связано с событиями на Ближнем Востоке, уточнили в Белом доме. По данным Fox News, президент отдал распоряжение Совету нацбезопасности США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома.
Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Трамп пробыл в Кананаскисе не более 10 часов, успев объяснить причину отказа введения новых санкций в отношении России и призвав жителей Тегерана к немедленной эвакуации.
Ранее Life.ru писал, что президент США обвинил лидеров G7 в начале конфликта на Украине. Он подчеркнул, что если бы Россию не исключили из G8 по инициативе тогдашнего канадского премьера Джастина Трюдо, войны бы не было. Трамп также отказался подписать проект заявления «Большой семёрки» по Израилю и Ирану.