Пентагон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Иран и Израиль к мирному разрешению конфликта. Однако его позиция выглядит противоречиво: с одной стороны, он публично выступает за мир, а с другой — не исключает возможность военного вмешательства Штатов. Трамп также отметил, что российский президент Владимир Путин может сыграть роль посредника в разрешении кризиса.