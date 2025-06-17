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Пентагон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток

На фоне обострения ирано-израильского конфликта министр обороны США Пит Хегсет объявил о переброске дополнительных американских военных в зону ответственности Центрального командования, охватывающего Ближневосточный регион. В соцсети X он подчеркнул, что данное решение направлено на защиту американских сил.

Источник: Life.ru

«На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединённых Штатов», — сообщил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Иран и Израиль к мирному разрешению конфликта. Однако его позиция выглядит противоречиво: с одной стороны, он публично выступает за мир, а с другой — не исключает возможность военного вмешательства Штатов. Трамп также отметил, что российский президент Владимир Путин может сыграть роль посредника в разрешении кризиса.