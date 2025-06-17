Трамп заявил, что будет счастлив, если добьётся урегулирования на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет «очень счастлив», если у него получится добиться урегулирования украинского конфликта.
«Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив», — сказал президент журналистам на полях саммита «Большой семёрки» (G7), который проходит в Канаде.
Напомним, ранее Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти. Американский лидер обвинил в развязывании боевых действий экс-главу Белого дома Джо Байдена.
16 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что точная дата следующего этапа переговоров России и Украины еще не определена. Так он ответил на вопрос о готовности Москвы к дальнейшим контактам после 22 июня.