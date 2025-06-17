Шеф Пентагона перебрасывает дополнительные силы США на Ближний Восток

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в минувшие выходные распорядился усилить группировку войск, находящуюся в зоне ответственности Центрального командования США, охватывающей Ближний Восток.
«На выходных я приказал направить дополнительные силы в регион CENTCOM», — написал он в соцсети X, уточнив, что главное для Вашингтона — безопасность американского персонала, а передислокация войск должна повысить оборонную готовность в регионе.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США не желают втягиваться в эскалацию между Израилем и Ираном и надеются, что Тегеран удержится от ударов по американским военным. Эту позицию Вашингтон донёс до союзников на Ближнем Востоке, рассчитывая, что они передадут её иранской стороне.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.