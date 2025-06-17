Шеф Пентагона перебрасывает дополнительные силы США на Ближний Восток

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США не желают втягиваться в эскалацию между Израилем и Ираном и надеются, что Тегеран удержится от ударов по американским военным. Эту позицию Вашингтон донёс до союзников на Ближнем Востоке, рассчитывая, что они передадут её иранской стороне.