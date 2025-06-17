Трамп экстренно созвал Совет безопасности из-за кризиса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп срочно созывает Совет национальной безопасности для экстренного совещания в Ситуационной комнате Белого дома. Как сообщает Fox News, это решение связано с резкой эскалацией на Ближнем Востоке после серии инцидентов, приведших к человеческим жертвам в течение выходных.