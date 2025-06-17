На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Трампа ввести новые санкции против России. Выступая на саммите G7 в Канаде в понедельник, хозяин Белого дома подчеркнул, что не планирует этого делать. По его словам, он по-прежнему надеется, что Россия и Украина заключат соглашение.