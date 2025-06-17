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Трамп заявил, что санкции против других стран обходятся США в миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, вводимые против других стран, обходятся Соединённым Штатам в огромные суммы. На пресс-конференции в рамках саммита G7 в Канаде он отметил, что речь идёт о миллиардах долларов.

Источник: Life.ru

«Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Санкции — это не так просто», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что это является одной из причин его решения не вводить санкции против России.

На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Трампа ввести новые санкции против России. Выступая на саммите G7 в Канаде в понедельник, хозяин Белого дома подчеркнул, что не планирует этого делать. По его словам, он по-прежнему надеется, что Россия и Украина заключат соглашение.