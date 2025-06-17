Трамп приказал готовиться к срочному заседанию на фоне экстренного вылета в США

Трамп экстренно вернулся из Европы в США.
Президент США Дональд Трамп распорядился Совету национальной безопасности (СНБ) срочно собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом 17 июня сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведущего в прямом эфире.
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«Трамп потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке», — отметил ведущий телеканала. Как пояснили в эфире Fox News, президент США сделал это требование после того, как на Ближнем Востоке произошли «смертоносные выходные».
По данным телеканала, решение Трампа связано с эскалацией конфликта в регионе и необходимостью оперативного обсуждения ситуации с ключевыми советниками. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что глава государства досрочно завершает участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде и возвращается в Вашингтон именно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что по итогам заседания СНБ могут быть выработаны новые меры реагирования США на происходящее в регионе.