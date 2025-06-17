Трамп приказал готовиться к срочному заседанию на фоне экстренного вылета в США

По данным телеканала, решение Трампа связано с эскалацией конфликта в регионе и необходимостью оперативного обсуждения ситуации с ключевыми советниками. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что глава государства досрочно завершает участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде и возвращается в Вашингтон именно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ожидается, что по итогам заседания СНБ могут быть выработаны новые меры реагирования США на происходящее в регионе.