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Два летевших на Москву БПЛА сбили на подлете

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что военно-воздушная оборона Минобороны сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что военно-воздушная оборона Минобороны сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.