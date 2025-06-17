Два летевших на Москву БПЛА сбили на подлете

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что военно-воздушная оборона Минобороны сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.
По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что военно-воздушная оборона Минобороны сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что военно-воздушная оборона Минобороны сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву.
По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.