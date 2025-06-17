Названо «идеальное» место для переговоров России и Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в свой первый официальный визит в Вену. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер предложил тому сделать страну новым местом для переговоров с Россией, передает издание EXXpress.
«Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — заявил Баблер.
Австрийский политик также отметил, что столица его страны имеет многолетние дипломатические традиции. И добавил, что в Вене к тому же расположена штаб-квартира европейской ООН.
Баблер подчеркнул, что в Австрии будет сделано все необходимое, чтобы переговоры между сторонами прошли на высоком уровне. Зеленский прибыл в Вену вместе с женой. Он встретился с президентом Австрии.
Ранее «МК» писал, что австрийская партия свободы, лидирующая в рейтингах популярности, направила официальный запрос в парламент с требованием разъяснений от федерального канцлера. Политиков интересуют детали визита Зеленского в Вену и возможные последствия этого события для нейтрального статуса и безопасности Австрии.