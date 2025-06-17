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Трамп назвал Карлсона «чокнутым» из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона после его призывов не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона после его призывов не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем. На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер назвал телеведущего «чокнутым» и подчеркнул недопустимость появления ядерного оружия у Тегерана.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!» — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп срочно созывает Совет национальной безопасности для экстренного совещания в Ситуационной комнате Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что американский лидер прервал свое участие в саммите G7 в Канаде для оперативного возвращения в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что демократы пытаются лишить Трампа права самостоятельно начинать войну с Ираном.