Трамп назвал Карлсона «чокнутым» из-за позиции по Ирану

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона после его призывов не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем. На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер назвал телеведущего «чокнутым» и подчеркнул недопустимость появления ядерного оружия у Тегерана.