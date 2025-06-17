В Иране назвали главную цель ударов Израиля

Кроме того, глава МИЛ пообещал, что военные преступники в лице израильских властей понесут суровое наказание. И заявил, что Иран продолжит запускать ответные атаки на еврейское государство. И будет бить до тех пор, пока не станет понятным, что Израиль больше не наносит удары по иранскому народу.