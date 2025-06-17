В Иране назвали главную цель ударов Израиля

Одной из главных целей массированных атак Израиля на Иран является попытка срыва соглашения между США и Тегераном. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«По всем признакам цель преступного нападения Нетаньяху на Иран — с убийством сотен невинных мирных жителей, включая женщин и детей — состоит в том, чтобы сорвать соглашение между Ираном и США, к достижению которого мы шли верным путем», — отметил дипломат.
Арагчи назвал Нетаньяху военным преступником, которого подали в розыск. И обвинил того еще и в мошенничестве, так как на протяжении многих лет обманывал американских президентов, чтобы они были втянуты в израильские конфликты.
Кроме того, глава МИЛ пообещал, что военные преступники в лице израильских властей понесут суровое наказание. И заявил, что Иран продолжит запускать ответные атаки на еврейское государство. И будет бить до тех пор, пока не станет понятным, что Израиль больше не наносит удары по иранскому народу.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп собирается сделать Ирану последнее предложение по поводу переговоров о ядерной сделке на фоне обострения взаимных атак исламской республики и Израиля.