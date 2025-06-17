Трамп заявил, что не хотел бы ужесточать антироссийские санкции

«Потому что я жду, когда будет подписана сделка (по урегулированию на Украине — прим. ред.). Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег», — сказал глава Белого дома.