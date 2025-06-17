Трамп заявил, что не хотел бы ужесточать антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп не хочет ужесточать антироссийские санкции в надежде на достижение соглашения по украинскому конфликту. Об этом он заявил на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в канадском Кананаскисе (провинция Альберта).
Так он ответил на вопрос, по каким причинам США не вводят новые ограничения против РФ.
«Потому что я жду, когда будет подписана сделка (по урегулированию на Украине — прим. ред.). Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег», — сказал глава Белого дома.
По словам американского лидера, речь идёт о «миллиардах и миллиардах долларов». Трамп также прокомментировал вопрос по поводу призывов ряда европейских стран ввести дополнительные антироссийские санкции.
«Это говорит Европа. Однако она пока не предприняла никаких действий. Пусть сначала сделает», — добавил президент.
Напомним, 6 июня Трамп заявил, что США готовы ввести новые санкции против России, если сочтут это необходимым. Глава Белого дома уточнил, что новый законопроект, разработанный в Сенате и направленный на ужесточение санкционной политики, даёт ему широкие полномочия по своему усмотрению решать, усиливать рестрикции или нет.