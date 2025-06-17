Нетаньяху допустил смену власти в Иране по примеру СССР и Сирии

«Мы действительно можем надеяться, что в Иране произойдут серьёзные перемены. Миллионы в Иране видят это, и это не первый случай. Они понимают, что режим гораздо слабее, чем они думали. Никто не мог предсказать быстрое падение СССР, немногие предвидели свержение Башара Асада ещё за несколько дней до того, как это случилось», — полагает Нетаньяху.