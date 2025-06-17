Трамп одним словом грубо оскорбил журналиста Такера Карлсона: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, назвав его чокнутым после того, как Карлсон спрогнозировал крах американского влияния в мире в случае прямого вмешательства Вашингтона в ирано-израильский конфликт.
«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Карлсон также высказал мнение, что война с Ираном может привести к концу президентства Трампа, который может оказаться не готов к настоящему конфликту.
Ранее Карлсон сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке.
Также западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном.