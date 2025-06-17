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В Германии хотят резко увеличить оборонные расходы

Германия готова запустить процесс по повышению оборонных расходов до 3,5% ВВП, которые требует НАТО.

Германия готова запустить процесс по повышению оборонных расходов до 3,5% ВВП, которые требует НАТО. Об этом заявил вице-канцлер и глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль.

«За последние три-четыре года мир продолжал медленно меняться, моя обязанность — в первую очередь обеспечить всем возможность жить в безопасности, и сейчас для этого необходимо больше инвестировать», — отметил он.

Клингбайль предположил, что на саммите Североатлантического альянса, который запланирован на следующую неделю, для стран-участниц объявят большие цифры предстоящих трат на оборону.

Глава минфина отметил, что бюджет страны должен будет принят тоже на следующей неделе. И он смотрит на это событие «с осторожным оптимизмом».

Ранее «МК» писал, что НАТО заставит Великобританию увеличить расходы на военные нужды до 3,5% от ВВП, чтобы успокоить Трампа. Премьер Стармер вынужден согласиться с более высокой целью генсека Марка Рютте после объявления оборонной стратегии «НАТО — прежде всего».