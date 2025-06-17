Трамп захотел встретиться с иранскими властями

Президент США Дональд Трамп дал поручение своим подчиненным, чтобы оперативно устроили его встречу с иранскими властями. Об этом передает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
При этом американский лидер хочет провести встречу как можно скорее.
«Президент Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться встретиться с иранскими чиновниками», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается сделать Ирану последнее предложение по поводу переговоров о ядерной сделке на фоне обострения взаимных атак исламской республики и Израиля.