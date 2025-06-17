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Трамп и Рубио срочно вернулись в США с саммита G7

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп прервали участие в саммите G7 и срочно возвращаются в Вашингтон.

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп прервали участие в саммите G7 и срочно возвращаются в Вашингтон. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление Госдепартамента, высокопоставленные американские чиновники покинули встречу раньше запланированного срока.

«Государственный секретарь Марко Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента», — указано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп срочно созывает Совет национальной безопасности для экстренного совещания в Ситуационной комнате Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что американский лидер прервал свое участие в саммите G7 в Канаде для оперативного возвращения в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что демократы пытаются лишить Трампа права самостоятельно начинать войну с Ираном.