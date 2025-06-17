Трамп и Рубио срочно вернулись в США с саммита G7

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп прервали участие в саммите G7 и срочно возвращаются в Вашингтон. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление Госдепартамента, высокопоставленные американские чиновники покинули встречу раньше запланированного срока.