Военные проболтались об американском солдате на Луне

Эти слова вызвали шквал обсуждений в соцсетях: одни решили, что чиновник просто оговорился, другие заподозрили разглашение засекреченной информации. Daily Mail полагает, что речь могла идти о полковнике Энн Макклейн, которая сейчас находится не на Луне, а на борту Международной космической станции. Официального пояснения от Пентагона пока не последовало.