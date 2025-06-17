Военные проболтались об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл в эфире Fox News заявил, что на поверхности Луны сейчас якобы работает военнослужащий США, сообщает Daily Mail.
По его словам, зрители парада смогут узнать о множестве заслуг армии — от помощи при наводнениях в Северной Каролине до участия в тушении калифорнийских пожаров, — и даже об астронавте-солдате, с которым, как он сказал, «разговаривал вчера».
Эти слова вызвали шквал обсуждений в соцсетях: одни решили, что чиновник просто оговорился, другие заподозрили разглашение засекреченной информации. Daily Mail полагает, что речь могла идти о полковнике Энн Макклейн, которая сейчас находится не на Луне, а на борту Международной космической станции. Официального пояснения от Пентагона пока не последовало.
До этого попытка японцев посадить коммерческий космический аппарат на поверхность Луны, похоже, закончилась неудачей в четверг, спустя два года после того, как его предшественник, запущенный той же японской компанией, потерпел крушение в результате неконтролируемого спуска.