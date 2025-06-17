Иран выпустил более 140 беспилотников в сторону Израиля

Иран запустил более 140 беспилотников в сторону Израиля в рамках масштабной комбинированной атаки, сообщает агентство ILNA.
Следующим этапом, как утверждается, станет запуск баллистических ракет, рассчитанный так, чтобы удары дронов и ракет пришлись по целям одновременно.
Согласно информации агентства, текущая операция предполагает точную координацию между разными типами вооружений с целью максимизации эффекта удара. Беспилотники уже находятся в воздухе и движутся в сторону израильской территории.
Ранее сообщалось, что иранские вооружённые силы возобновили ракетные атаки по объектам, расположенным в пределах израильской территории.