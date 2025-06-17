Эксперт по лжи раскрыл, что скрывают Трамп и Зеленский перед переговорами

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Канаде планирует провести отдельные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировав последние встречи двух лидеров, в комментарии aif.ru рассказал о реальном характере их взаимоотношений.
Почему Трамп раздражен поведением Зеленского.
Президент США Дональд Трамп испытывает раздражение из-за поведения Владимира Зеленского, который мешает выполнению его политических обещаний, заявил Илья Анищенко, проанализировавший взаимодействие двух лидеров в публичном пространстве.
«Сцена в Овальном кабинете действительно была непостановочной, она лишь обнажила накопившиеся между ними напряженные отношения. Возможно, частично это была провокация, такой вариант я не исключаю, чтобы выставить Зеленского в неприглядном свете. При этом Трамп не провоцировал его сильно, а вот Джей Ди Вэнс сделал это весьма заметно. В итоге Трампу пришлось буквально затыкать Зеленского. При этом я не увидел у Трампа отвращения, но злость и гнев были явно заметны. Трамп действительно был зол, что вполне объяснимо: Зеленский мешает ему выполнять предвыборные обещания», — отметил Анищенко.
Трамп был разочарован атакой Зеленского на российские аэродромы.
Илья Анищенко проанализировал видео Трампа, который заявлял, что Россия имеет право на ответ за атаку по военным аэродромам. По словам эксперта, в этот момент на лице американского президента отчетливо читалось недовольство действиями Украины.
«В этом коротком видео на лице Трампа заметна улыбка разочарования. Анализ мимики показывает, что он был недоволен самой операцией. Трамп понял, что все усилия по деэскалации конфликта, на которых он настаивал, во многом оказались напрасными. Эта атака не приведет к снижению напряженности, и именно на деэскалацию он ориентируется», — пояснил Анищенко.
Зеленский боится Трампа.
Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед президентом США Дональдом Трампом и старается избегать поступков, которые могут вызвать его раздражение. Такое мнение в комментарии для aif.ru выразил профайлер и эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
По словам эксперта, во время недавней встречи в Ватикане Зеленский выглядел напуганным, тогда как Трамп сохранял спокойствие и не проявлял явных эмоциональных всплесков.
«Очевидно, что Зеленский боится идти на шаги, которые предпринимает Трамп. Влияние Америки настолько велико, что сомнений в этом нет», — отметил Анищенко.
Он также отметил, что риторика Дональда Трампа во многом основана на том, что Владимир Зеленский ему мешает выполнять обещания.
«Оба лидера обладают ярко выраженными нарциссическими чертами и склонны к истеричности. Они стремятся к публичному вниманию, и когда оказываются вместе, начинается борьба за доминирование. Трамп считает себя главным и более значимым, поэтому поведение независимого Зеленского вызывает у него раздражение», — заключил Илья Анищенко.