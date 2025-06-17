Эксперт по лжи раскрыл, что скрывают Трамп и Зеленский перед переговорами

«Сцена в Овальном кабинете действительно была непостановочной, она лишь обнажила накопившиеся между ними напряженные отношения. Возможно, частично это была провокация, такой вариант я не исключаю, чтобы выставить Зеленского в неприглядном свете. При этом Трамп не провоцировал его сильно, а вот Джей Ди Вэнс сделал это весьма заметно. В итоге Трампу пришлось буквально затыкать Зеленского. При этом я не увидел у Трампа отвращения, но злость и гнев были явно заметны. Трамп действительно был зол, что вполне объяснимо: Зеленский мешает ему выполнять предвыборные обещания», — отметил Анищенко.