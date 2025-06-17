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Fox News: Трамп созывает заседание Совета национальной безопасности США

Глава Белого дома после ужина с лидерами G7 вернётся в США, чтобы провести заседание СНБ.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности (СНБ) США, сообщил журналист телеканала Fox News Лоуренс Джонс.

«Он распорядился, чтобы Совет национальной безопасности был готов в Ситуационной комнате (Белого дома — прим. ред.)», — написал сотрудник СМИ на своей странице в соцсети X*.

Джонс уточнил, что Трамп сейчас находится в городе Кананаскисе (канадская провинция Альберта), где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). На мероприятии в Канаде Трамп собирается принять участие в ужине с другими лидерами.

По словам журналиста Fox News, после этого президент США незамедлительно вернётся в Вашингтон, чтобы провести заседание СНБ.

Напомним, ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп не собирается поддерживать совместное заявление стран G7 по конфликту Израиля с Ираном. Организация в этом обращении намерена призвать обе стороны к защите мирных граждан.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.