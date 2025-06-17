Fox News: Трамп созывает заседание Совета национальной безопасности США

Американский лидер Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета национальной безопасности (СНБ) США, сообщил журналист телеканала Fox News Лоуренс Джонс.
«Он распорядился, чтобы Совет национальной безопасности был готов в Ситуационной комнате (Белого дома — прим. ред.)», — написал сотрудник СМИ на своей странице в соцсети X*.
Джонс уточнил, что Трамп сейчас находится в городе Кананаскисе (канадская провинция Альберта), где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). На мероприятии в Канаде Трамп собирается принять участие в ужине с другими лидерами.
По словам журналиста Fox News, после этого президент США незамедлительно вернётся в Вашингтон, чтобы провести заседание СНБ.
Напомним, ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп не собирается поддерживать совместное заявление стран G7 по конфликту Израиля с Ираном. Организация в этом обращении намерена призвать обе стороны к защите мирных граждан.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.